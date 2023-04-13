للحفاظ على مكانتها الأولمبية..تأسيس اتحاد دولي جديد للملاكمة

المصدر: وكالات

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تأسس اتحاد دولي جديد للمساعدة في الحفاظ على بقاء رياضة الملاكمة ضمن جدول منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن "الاتحاد العالمي للملاكمة"، قد تأسس اليوم الخميس وهدفه الحصول على اعتراف من اللجنة الأولمبية الدولية من أجل بقاء هذه الرياضة كجزء من منافسات أولمبياد باريس 2024.

ولن تقام المنافسات المؤهلة لمسابقة الملاكمة في باريس تحت إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، والذي كان قد تم إيقافه من جانب اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2019.

وقد تقرر ذلك في يونيو الماضي وسط مخاوف حول الحوكمة والشؤون المالية والاستقرار في الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى نظام التحكيم.

ويتواجد ماتيو هولت، رئيس الاتحاد البريطاني للعبة، من بين عشر أعضاء أخرين في الاتحاد الجديد، إلى جانب البطل الأولمبي لورين بريس.

وتواجدت شخصيات أخرى من أمريكا وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والسويد والفلبين، وهم جميعا جزء من الاتحاد العالمي للملاكمة.

وقال هولت: "من الضروري أن تظل الملاكمة في قلب الحركة الأولمبية، نهدف إلى إعادة الثقة في العلاقة بين المسؤولين عن الرياضة وجميع الأطراف المعنية".

وأضاف: "يهدف الاتحاد العالمي للملاكمة إلى ذلك من خلال تأسيس منظمة تتحلى بالشفافية المالية مع هيكل حوكمة قوي من أجل توفير النزاهة الرياضية والمنافسة العادلة لصالح الملاكمة والملاكمين".

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