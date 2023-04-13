صلاح عن لقب الهداف التاريخي: جعلني أعيش أفضل لحظاتي مع كرة القدم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، عن إحدى أفضل لحظاته خلال مسيرته الكروية.

وقال صلاح لموقع ليفربول الرسمي: "الظفر بلقب الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي عقب تخطي روبي فاولر، كانت واحدة من أفضل اللحظات بالنسبة لي في كرة القدم، استمتعت بالوصول لهذا الرقم وتحطيمه، كان أمراً مميزاً"

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس الماضي بتصويت الجماهير، متفوقاً على زميليه أليسون بيكر وكودي جاكبو، وأعرب النجم المصري عن سعادته البالغة بالجائزة حيث قال: "سعيد بالفوز بجائزة لاعب الشهر مرة أخرى، المباراة الأفضل في مارس كانت أمام مانشستر يونايتد بالتأكيد، حققنا نتيجة جيدة، ولعبنا بشكل رائع في أجواء أنفيلد الخيالية".

وسجل صلاح 3 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس، 2 في مانشستر يونايتد وهدف في شباك وولفرهامبتون، وتعتبر هذه هي المرة الثانية الذي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر خلال الموسم الحالي بعدما توج بها شهر ديسمبر الماضي..

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