بعد ضرب زميله.. بايرن ميونخ يعلن إيقاف ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الخميس، إيقاف الدولي السنغالي ساديو ماني، على خلفية الشجار الذي وقع مع زميله ليروي ساني في غرف تبديل الملابس، عقب مواجهة مانشستر سيتي.

وأصدر بايرن ميونخ بيانًا أكد فيه إيقاف ساديو ماني بسبب سوء السلوك، وغيابه عن الفريق في مباراة هوفنهايم السبت بالدوري الألماني، مضيفاً إنه سيتم تغريم ماني دون الإعلان عن مبلغ الغرامة.

وتسببت اللكمة التي وجهها ماني لزميله ليروي ساني، في نزيفٍ بشفة ساني، الأمر الذي دفع لاعبو بايرن ميونخ للتدخل والتفريق بينهما.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام نبأ اعتداء ماني باللكم على ساني في غرفة تبديل ملابس الفريق في أعقاب ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وقالت التقارير بأن اللكمة التي وجهها الدولي السنغالي إلى زميله الألماني أدت إلى نزيفٍ في شفة ساني، وبعد العودة إلى ميونخ، استقل ماني الحافلة برفقة بقية لاعبي الفريق البافاري، بينما رحل ساني وحده في سيارة خاصة حملته مباشرةً من المطار.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الشجار بين اللاعبين في غرفة تبديل الملابس لم يكن بسبب خلافهما اللفظي فوق أرضية الملعب، والذي رصدته كاميرات النقل التلفزيوني أثناء مواجهة مانشستر سيتي.

وكتبت الصحيفة بأن ساني اعتدى باللكم على ماني بداعي الطريقة التي تحدث إليه بها في أعقاب المباراة، دون أن تكشف عما قيل لاحقاً في غرفة تبديل الملابس.

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