شجار غرفة الملابس.. «لكمة» ماني تتسبب في نزيف لزميله ساني

المصدر: البيان

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تسببت اللكمة التي وجهها الدولي السنغالي ساديو ماني إلى زميله ليروي ساني، في نزيفٍ بشفة ساني، الأمر الذي دفع لاعبو بايرن ميونخ للتدخل والتفريق بينهما.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام نبأ اعتداء ماني باللكم على ساني في غرفة تبديل ملابس الفريق في أعقاب قمة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقالت التقارير بأن اللكمة التي وجهها الدولي السنغالي إلى زميله الألماني أدت إلى نزيفٍ في شفة ساني، وبعد العودة إلى ميونخ، استقل ماني الحافلة برفقة بقية لاعبي الفريق البافاري، بينما رحل ساني وحده في سيارة خاصة حملته مباشرةً من المطار.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الشجار بين اللاعبين في غرفة تبديل الملابس لم يكن بسبب خلافهما اللفظي فوق أرضية الملعب، والذي رصدته كاميرات النقل التلفزيوني أثناء مواجهة مانشستر سيتي.

وكتبت الصحيفة بأن ساني اعتدى باللكم على ماني بداعي الطريقة التي تحدث إليه بها في أعقاب المباراة، دون أن تكشف عما قيل لاحقاً في غرفة تبديل الملابس.

وكان بايرن ميونخ تكبّد هزيمةً كبيرةً بنتيجة 3-0 من مانشستر سيتي الإنجليزي في "استاد الاتحاد".

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