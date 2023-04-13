أنشيلوتي: في المباريات الكبيرة دائماً كارفاخال على الموعد

المصدر: البيان

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وجه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، شكره للاعبه داني كارفاخال على تحييد خطورة بين تشيلويل نجم تشيلسي الإنجليزي.

وكان الطرفان قد تصادما في قمة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليتفوق ريال مدريد بهدفين دون رد.

ولعب تشيلسي منقوصا منذ الدقيقة الـ 59 بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه تشيلويل، والذي أعاق رودريجو في حالة انفرادٍ بالمرمى، ولكن حتى قبل مغادرته لأرضية الملعب، لم يقدّم الدولي الإنجليزي إسهاماته الهجومية المعتادة.

وعلّق أنشيلوتي قائلاً: "حينما نخوض المباراة الكبيرة، دائما ما يكون داني كارفاخال على الموعد، إنه دائماً ما يظهر في هذا النوع من المباريات".

وأوضح المدرب الإيطالي: "إن الضغط الذي سعينا إلى تطبيقه جاء إلى حدٍ كبيرٍ بفضل العمل الدفاعي الذي قام به في الجبهة اليمنى، لقد ضغط كثيراً على تشيلويل".

وتطرّق أنشيلوتي إلى الانتصار، فقال في تصريحاتٍ نقلها موقع "مانيجينج مدريد" الرياضي: "لقد أردنا نيل الأفضلية في الدور ربع النهائي، وحققنا ذلك".

واعترف صاحب الـ 63 عامًا: "ربما في ظل وجود 10 لاعبين في صفوف تشيلسي، كان بإمكاننا أن نفعل المزيد، وربما افتقدنا إلى بعض الحيوية مع نهاية المباراة".

واستدرك أنشيلوتي: "يتعين علينا أن نكون راضين، كل ما علينا فعله هو تكرار هذا العرض حينما نلعب في استاد ستامفورد بريدج".

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