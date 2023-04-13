مبابي عن الفوز بدوري الأبطال: أرغب في تحقيق اللقب بقميص باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان، أن هدفه هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه الحالي.

وقال مبابي لقناة "فرانس 3": "مازال ينقصني الفوز بلقب دوري الأبطال، وأعمل على الفوز به مع باريس".

وتابع: "الخطوة التالية تتمثل في تحقيق هذا اللقب بالتأكيد مع باريس، أنا باريسي ولدي عقد مع الفريق، لذا أريد تحقيق اللقب بالقميص الأزرق".

وجاءت تصريحات مبابي، رغم التقارير الإعلامية التي تؤكد بشكل مستمر رغبته في الرحيل عن صفوف باريس بنهاية الموسم الجاري، والانتقال إلى ريال مدريد.

ولم ينجح مبابي في الفوز بدوري الأبطال مع أي فريق حتى الآن، وودع البي سي دي نسخة الموسم الجاري للمرة الثانية على التوالي من دور الـ 16، رغم كوكبة النجوم التي يضمها العملاق الفرنسي على رأسها ليونيل ميسي ومبابي ونيمار دا سيلفا وسيرخيو راموس وأنخيل دي ماريا.

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