ديل بوسكي عن أنشيلوتي: قليلون يمكنهم تكرار ما فعله مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دافع المخضرم فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق، عن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بعدما تعرض الأخير لبعض الانتقادات مؤخراً، نتيجة تذبذب نتائج الميرنغي خاصة على المستوى المحلي.

وقال ديل بوسكي خلال فعالية إطلاق حملة "أنت أيضاً يمكنك إنقاذ حياة" من المقر الجديد لاتحاد كرة القدم الإسباني: "أنشيلوتي مدرب من الطراز الرفيع، قليلون يمكنهم تكرار ما قدمه كارلو مع ريال مدريد، أنا أحبه، وأدائه مع الريال لا يقهر".

وتابع: "كارلو يمثل ريال مدريد بأفضل شكل ممكن، سواء أمام الميكروفون أو في الملعب".

يذكر أن ريال مدريد وضع قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه أمس الأربعاء على تشيلسي، بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وجاءت الثنائية عن طريق كريم بنزيما وماركو أسينسيو في الدقيقتين 21 و74.

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