بعد الفوز على تشيلسي.. فينيسيوس: أتمنى أن يدربني أنشيلوتي في البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق نجم ريال مدريد فينيسيوس على احتمالية تولي المدير الفني للميرنغي كارلو أنشيلوتي، تدريب منتخب البرازيل.

وقال اللاعب البرازيلي في منطقة التصريحات بعد مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، أمس الأربعاء: "بالنسبة لي أنشيلوتي هو أفضل مدرب في العالم، إذا كان يدربني في ريال مدريد أو في البرازيل، آمل أن يحدث ذلك في كلا المكانين".

ورد فينيسيوس في تصريحاته على إمكانية استمراره بين صفوف ريال مدريد، حيث قال: "التجديد لريال مدريد؟ أتمنى البقاء هنا إلى الأبد، أنا الآن ألعب في أفضل فريق بالعالم".

وأضاف فيني: "أفضل مدافع لعبت ضده هو أراوخو، لاعب قوي، لهذا السبب يلعب لبرشلونة، وأعتقد أنني أتعرض لعنصرية كبيرة في إسبانيا، لكني أحافظ على هدوئي، لا أشعر بالضغط لقد مررت بذلك منذ أن كنت في الثامنة من عمري، عندما لعبت مع فلامينغو البرازيلي كنت أعاني من الاستفزازات، يمكنني تحمل الضغط بشكل مثالي".

وكان ريال مدريد فاز على تشيلسي، بهدفين دون رد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وجاءت الثنائية عن طريق كريم بنزيما وماركو أسينسيو في الدقيقتين 21 و74.

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