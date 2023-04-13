مانشستر يونايتد يواجه أشبيلية في الدوري الأوروبي اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد اجتيازه عقبتي برشلونة وريال بيتيس الإسبانيين في الدورين السابقين بالبطولة، سيكون مانشستر يونايتد الإنجليزي على موعد مع اختبار إسباني جديد في مسيرته بمسابقة الدوري الأوروبي؛ عندما يلتقي أشبيلية اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

وتجتذب المباراة أهمية بالغة؛ كونها بين مانشستر يونايتد المرشح بقوة للقب البطولة هذا الموسم وأشبيلية صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة «6 ألقاب».

كما تشهد جولة الذهاب للدور نفسه اليوم 3 مباريات أخرى؛ يلتقي فيها يوفنتوس الإيطالي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي وفينورد الهولندي مع روما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني مع سانت جيلواز البلجيكي.

كما يتطلع مانشستر يونايتد إلى العودة لمنصات التتويج الأوروبية بعد غياب لسنوات عدة، علماً أن الفريق توج في الموسم الحالي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في فبراير الماضي ليكون اللقب الأول له بعد 6 سنوات بلا ألقاب. وفي المقابل، يتطلع أشبيلية إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة لينقذ موسمه من الفشل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز