غوارديولا «مدمّر عاطفياً» رغم تخطي بايرن ميونيخ

المصدر: مانشستر - أ ف ب

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كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن مواجهة ضيفه بايرن ميونيخ الألماني أول من أمس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم كانت «مدمرة عاطفياً» بالنسبة إليه، رغم الفوز الكبير لفريقه السماوي 3 - 0.

لم ينجح غوارديولا بمعانقة الكأس ذات الأذنين الكبيرتين منذ 12 سنة عندما كان مدرباً لبرشلونة الإسباني، وفي تلك الفترة اتهم بأنه يعقد الأمور في الأدوار المتقدمة الحاسمة رغم عبقريته في رسم الخطط القاتلة. وكانت مواجهة بايرن خاصة، كونها جمعته بمدربه الجديد توماس توخل الذي حرمه المجد مع سيتي في نهائي 2021، عندما كان الألماني مدرباً لتشلسي الإنجليزي.

عن مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل قال غوارديولا: أتوقع أي شيء، اللاعبون في الملعب وخارجه شاهدوا أداء بايرن، لذا لا ضرورة لتنبيههم، هم جيدون وأدوا بشكل رائع من دور المجموعات وصولاً إلى هنا، عاطفياً أنا مدمر، لقد كبرت عشر سنوات خلال اللقاء.

يجب أن نخلد للراحة الآن ثم نستعد لمباراة «ليستر»، حيث نتنافس مع أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي.

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