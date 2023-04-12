شجار عنيف بين ماني وساني ثنائي بايرن ميونخ

المصدر: وكالات

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دخل ثنائي بايرن ميونخ الألماني، ساديو ماني وليروي ساني، في شجار عنيف بغرفة الملابس، عقب الخسارة صفر / 3 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، حيث تدخل زملاءهما لإنهاء الأزمة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية ألمانية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية وكذلك قناة "سبورت 1" و"سكاي" الواقعة، وأكدتا أن الأزمة نشبت بينهما بعد مشادة بينهما على أرض الملعب في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وذلك حول خطأ في التمرير بينهما .

وكان ساني قد شارك كأساسي في مباراة ذهاب دور الثمانية، فيما تواجد ماني على دكة البدلاء وشارك في الدقيقة 69. وسيواجه بايرن ميونخ مهمة صعبة في مباراة العودة في حال رغب في الصعود للدور المقبل.

ولم يرغب بايرن ميونخ في التعليق على الأمر بعد إتصال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حول الواقعة. وتم مطالبة كلا اللاعبين ببيانات حول الواقعة.

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