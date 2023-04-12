بوغبا يعود لصفوف يوفنتوس أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

المصدر: وكالات

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قال ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط بول بوغبا سيكون جاهزا لمواجهة الفريق على ملعبه أمام سبورتنج لشبونة في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس بعد تعافيه من الإصابة.

وعاد الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم إلى يوفنتوس في يوليو تموز الماضي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد وعاني من عدة إصابات هذا الموسم كان آخرها في الفخذ منتصف مارس.

وخاض بوغبا أقل من 40 دقيقة هذا الموسم، حين شارك من على مقاعد البدلاء ضد تورينو وروما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في وقت سابق هذا العام.

وقال أليجري "تم استدعاء بول وسنقيم حالته غدا. من المهم أن يكمل بعض حصص التدريب دون توقف. سيكون من المهم أن يكون في أفضل حالاته في الجزء الأخير من الموسم" مضيفا أن بوغبا أمامه المزيد من الوقت قبل التعافي نهائيا.

وقال أليجري أيضا إنه تحدث إلى لياندرو باريديس بعد نقاش حاد في تدريب يوم الاثنين الماضي، حيث يشعر الدولي الأرجنتيني بالاستياء بسبب قلة مشاركته في المباريات.

وأضاف أليجري "كان هناك محادثة مع لياندرو. أردنا (التعاقد معه) بأي ثمن وأنا أتفهم شعوره بالإحباط. هذا جزء من اللعبة. الأمر الأكثر أهمية هو أن الجميع يضع تركيزه على آخر 60 يوما في الموسم.

"اتخذ قرارتي دائما لمصلحة الفريق، أثق في اللاعبين المتاحين. أنا سعيد برد فعله وهذا يعني أنه يريد أن يلعب جيدا في آخر شهرين من الموسم".

وبسؤال عن حظوظ فريقه أكد المدرب الإيطالي على أهمية السير خطوة بخطوة في الدوري الأوروبي.

وقال "الفوز باستمرار أمر غير عادي... الدوري الأوروبي مسابقة صعبة والوصول للنهائي سيكون نجاحا كبيرا لكن هناك أربع مباريات متبقية وعلينا أن نبدأ بالمباراة الأولى غدا".

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