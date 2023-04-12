أغويرو مهاجماً رونالدو: أهدافه مجرد ضربة حظ!

المصدر: البيان

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هاجم النجم الأرجنتيني السابق سيرخيو أغويرو، النجم البرتغالي في صفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مشيراً إلى أن هناك لاعبين يجيدون الركلات الحرة أفضل من رونالدو، وأن أهداف الأخير من هذه الركلات ليست إلا "ضربات حظ".

وجاءت تصريحات أغويرو، أسطورة مانشستر سيتي السابق، عبر تطبيق "Twitch" أثناء مراجعة أشرطة فيديو تقارن بين رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال أغويرو: "انظروا إلى المكان الذي يسدد منه رونالدو. بالله عليكم، أليست كلها أهدافا من ضربة حظ؟ ميسي يسدد من كل الزوايا، أعتقد أن أهداف راؤول وبنزيما أفضل من أهداف رونالدو".

وفي نهاية الفيديو زعم أغويرو وفقاً لروسيا اليوم، أن النجم البرتغالي يسجل الكثير من الأهداف من ركلات حرة، في حين أن معظم أهداف ميسي من مراوغة دفاع الخصم، بقوله: "كم هدفا شاهدنا عبر ركلة حرة؟ من بين أفضل 20 هدفا لرونالدو 15 منها من ركلة حرة، في حين أن أفضل 20 هدفا لميسي منها 15 بعد مراوغة 5 لاعبين".

وأشار أغويرو، إلى أن: "هدف رونالدو الذي حصل بفضله على جائزة بوشكاش، التي تقدّم لأفضل هدف في العام، عن بعد 35 مترا ضد بورتو في 2009 كانت أيضا ضربة حظ"، مضيفا: "ارتكب حارس المرمى خطأ".

ووفقا للإحصائيات، فإن رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي حاليا، سجل 60 هدفا من الركلات الحرة خلال مسيرته حتى الآن، بينما سجل ميسي 62 هدفا من الركلات الثابتة.

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