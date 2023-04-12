كالياري تنضم إلى قائمة مدن إيطاليا العشر لاستضافة يورو 2032

المصدر: وكالات

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تفوقت مدينة كالياري في ساردينيا على العاصمة الصقلية باليرمو في قائمة اتحاد الكرة الإيطالي لعشر مدن مضيفة للبطولة الأوروبية 2032.

وقدم الاتحاد ملفه الرسمي لليويفا الأربعاء الذي تضمن ميلانو وتورينو وفيرونا وجنوة وبولونيا وفلورنسا وروما ونابولي وباري وكالياري كمدن مضيفة للبطولة.

وأدرجت باليرمو كمدينة مضيفة بديلة، لكن الاتحاد فضل أن يدرج مدينة جزيرة واحدة فقط لتسهيل اللوجستيات.

وسيتخذ اليويفا قراره يوم 10 أكتوبر، بينما تعد تركيا هي المرشحة الوحيدة المنافسة.

وفازت إيطاليا بحق استضافة البطولة الأوروبية 1968 كما نظمت النسخة التي فازت بها ألمانيا الغربية عام 1980 بالإضافة لأربع مباريات في يورو 2020، ويعد المنتخب الإيطالي الفائز الأوروبي الأكبر بالبطولة، بعد الفوز بيورو 2020 في ثاني ألقابه القارية.

وكانت آخر بطولة كروية كبيرة تقام بالكامل في إيطاليا كأس العالم 1990 ولم تحدث العديد من الملاعب في البلاد لأكثر من ثلاثة عقود، وسيقرر اليويفا أيضا الدولة المضيفة للبطولة 2028 في أكتوبر.

وهناك محاولة مشتركة من المملكة المتحدة وايرلندا لإقامة بطولة 2028، بينما تنافس تركيا على 2028 أو 2032، وتركز إيطاليا فقط على 2032، أوعلنت روسيا في السابق اهتمامها إما ببطولة 2028 أو 2032 لكن استبعدت بسبب الحرب في أوكرانيا.

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