الإصابة تُغيب راشفورد عن المستطيل الأخضر

المصدر: وكالات

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يغيب ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن مباراة فريقه أمام أشبيلية الإسباني المقرر إقامتها غدا الخميس في ذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي ، حيث سيتم استبعاده لعدة مباريات بسبب إصابة عضلية أصيب بها في مباراة إيفرتون التي أقيمت السبت الماضي.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن راشفورد /25عاما/ كان يقدم عروضا قوية لفريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب إريك تن هاج، في الأشهر الأخيرة ولكنه خرج وهو يعرج من المباراة التي فاز بها فريقه على إيفرتون بهدفين نظيفين.

وذكر يونايتد في بيان اليوم الأربعاء :" ماركوس راشفورد لن يكون متاحا في مباراة أشبيلية غدا الخميس في ذهب دور الثمانية بالدوري الأوروبي بسبب إصابة عضلية".

وأضاف :"تم استبدال اللاعب في الدقيقة 80 من المباراة التي فاز بها الفريق على إيفرتون بهدفين نظيفين يوم السبت الماضي بملعب أولد ترافورد بشكل فوري وتوجه لغرفة خلع الملابس لتليقي العلاج".

وأكد البيان :"أشار التقييم اللاحق للإصابة إلى أن راشفورد لن يكون متاحا لعدة مباريات، ولكن يتوقع أن يعود للملاعب مع اقتراب نهاية الموسم".

من جانبه، أبدى الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني للفريق، ثقته في قدرة مارتيال على قيادة خط الهجوم منذ البداية، وذلك بعد عودته من إصابة في الفخذ قائلا: "أعتقد أنه جاهز للمشاركة كأساسي".

وأضاف: "لكن الخط الأمامي قدم أداء جيدا أمام برينتفورد وحدث الشيء ذاته أمام إيفرتون، الميزة هي أن نعيد مارتيال ونمنحه بعض الدقائق، لكنني أعتقد أنه خلال مواجهة إيفرتون كان جاهزا للمشاركة من البداية".

وقد يستعيد مانشستر يونايتد خدمات لاعب وسطه الدنماركي كريستيان إريكسن، والذي قد يشارك كأساسي للمرة الأولى منذ ثلاث أشهر، وذلك بعد بدايته القوية مع الفريق قبل تعرضه لإصابة في الكاحل أمام ريدنج في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي.

ويثق تن هاج في قدرة اللاعب الدولي الدنماركي على تعزيز خط وسط مانشستر يونايتد، حيث قال: "أعتقد أن التوازن في خط الوسط ممتاز بوجود كاسيميرو وإريكسن وبرونو فيرنانديز".

وأضاف: "كاسيميرو يصنع التوازن وإريكسن يمكنه دعمه ويمكنه كذلك خلق فرص من خلال تمريرات حاسمة".

وتابع: "لذلك فهو لاعب مهم حقا وأعتقد أنه لديه سبع أو ثماني تمريرات حاسمة هذا الموسم، وهذا يوضح الصورة بكل أبعادها".

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