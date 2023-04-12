لنهاية فترة لابورتا.. تفاصيل عرض برشلونة لتجديد عقد تشافي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عقد وكلاء تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أول جلسة مع مسؤولي البرسا لمناقشة تجديد عقده مع البلوغرانا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، عرض مسؤولو برشلونة على وكلاء تشافي تمديد عقده لمدة عامين بخلاف الموسم المقبل، ليستمر المدرب الشاب في كامب نو حتى نهاية فترة خوان لابورتا رئيس البلوغرانا.

يأتي عرض برشلونة، بعدما أكد لابورتا قبل أسابيع أنه يخطط لتجديد عقد تشافي، لاقتناعه بأنه المدرب المثالي لتنفيذ مشروع النادي الكتالوني خلال المستقبل القريب.

وتتمثل فكرة لابورتا أن يستمر تشافي طوال فترة ولايته، وبالتالي ضمان العمل على تحسين الأداء التنافسي لبرشلونة، في ظل تكيف المدرب مع الظروف الاقتصادية للبرسا.

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