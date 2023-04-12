إيطاليا تقدم عرضاً رسمياً لاستضافة بطولة أوروبا 2032

المصدر: وكالات

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قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه قدم عرضا رسميا للاتحاد الأوروبي (اليويفا) لاستضافة بطولة أوروبا 2032.

وأضاف الاتحاد الإيطالي أن البطولة ستقام في مدن ميلانو وتورينو وفيرونا وجنوة وبولونيا وفلورنسا وروما ونابولي وباري وكالياري إذا تمت الموافقة على العرض.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي "لقد تخيلنا إيطاليا وكرة القدم الأوروبية في غضون عشر سنوات. الإرث الإيجابي لهذا الحدث من شأنه أن يضاعف الفرص غير العادية للأمة بأكملها".

وكانت إيطاليا تعتزم في البداية التقدم بعرض لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030 لكن الاتحاد الإيطالي قال العام الماضي إن استضافة بطولة أوروبا 2032 ستمنحه مساحة زمنية أكبر لتحديث البنية التحتية للملاعب.

كما قدمت تركيا اليوم الأربعاء عرضا لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو 2032 في سادس محاولاتها على التوالي لتنظيم البطولة.

وقدمت بريطانيا وأيرلندا عرضا مشتركا لتنظيم بطولة 2028.

وقال اليويفا إنه "سيقيم كل العروض" في الأشهر المقبلة حيث ستصوت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لاختيار الدولة المنظمة للبطولتين في أكتوبر المقبل.

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