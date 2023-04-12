غدا.. مانشستر يونايتد يلتقي أشبيلية وفينورد يواجه روما بالدوري الأوروبي

المصدر: وام

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بعد اجتيازه عقبتي برشلونة وريال بيتيس الإسبانيين في الدورين السابقين بالبطولة، سيكون مانشستر يونايتد الإنجليزي على موعد مع اختبار إسباني جديد في مسيرته بمسابقة الدوري الأوروبي؛ عندما يلتقي أشبيلية غدا في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

وتجتذب المباراة أهمية بالغة؛ كونها بين مانشستر يونايتد المرشح بقوة للقب البطولة هذا الموسم وأشبيلية صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة (6 ألقاب).

كما تشهد جولة الذهاب لنفس الدور غدا الخميس 3 مباريات أخرى؛ يلتقي فيها يوفنتوس الإيطالي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي وفينورد الهولندي مع روما الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني مع سانت جيلواز البلجيكي.

وكان مانشستر يونايتد تغلب على برشلونة في دور خروج المغلوب ثم على ريال بيتيس في دور الـ16 ليشق طريقه بنجاح إلى الدور ربع النهائي للبطولة، التي توج بلقبها مرة واحدة سابقة في موسم 2016-2017.

والآن، يتأهب الفريق لمواجهة منافس يمتلك خبرة كبيرة بمسابقة الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا)؛ حيث يلتقي أشبيلية الإسباني الفائز بلقب البطولة 6 مرات سابقة.

ومع المنافسة القوية التي يواجهها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل، يتطلع الفريق إلى إيجاد طريق آخر ربما يكون أكثر أمانا من الاعتماد على سباق المراكز في الدوري الإنجليزي مع نيوكاسل وتوتنهام.

كما يتطلع مانشستر يونايتد إلى العودة لمنصات التتويج الأوروبية بعد غياب لعدة سنوات، علما بأن الفريق توج في الموسم الحالي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في فبراير الماضي ليكون اللقب الأول له بعد 6 سنوات بلا ألقاب.

وفي المقابل، يبدو أشبيلية أكثر احتياجا من مانشستر يونايتد للفوز في هذه المواجهة لاسيما أن الفريق يحتل المركز الـ13 في الدوري الإسباني حاليا، ويتطلع إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة لينقذ موسمه من الفشل.

كما أصبح الفوز بلقب الدوري الأوروبي هو البديل الوحيد أمام أشبيلية حاليا للعودة إلى المشاركة في دوري الأبطال الأوروبي بالموسم المقبل.

وسبق للفريقين أن التقيا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018، وتعادلا سلبيا في إسبانيا ثم فاز أشبيلية على مانشستر يونايتد 2-1 في عقر داره إيابا.

وفي موسم 2019-2020، التقى الفريقان في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، وكان الفوز من نصيب أشبيلية 2-1 قبل تتويجه باللقب من خلال الفوز على انتر ميلان الإيطالي 2-1 في النهائي.

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