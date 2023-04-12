قبل موقعة ريال مدريد.. لامبارد يستعين بالذكريات لتحفيز نجوم تشيلسي

المصدر: البيان

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استعان فرانك لامبارد المدرب المؤقت لتشيلسي الإنجليزي، بالذكريات لتحفيز نجومه قبل موقعة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد.

ويعيش تشيلسي موسماً مخيباً للآمال، لاسيما مع تقهقره إلى المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولا يجد الفريق نفسه مرشحاً في ربع النهائي القاري، حيث سيحل ضيفاً على ريال مدريد الإسباني، قبل تجدد موقعة الإياب على استاد ستامفورد بريدج.

وكشف إنزو فيرنانديز نجم تشيلسي، عن الأسلوب الذي يستخدمه لامبارد لتحفيزه وزملائه للقمة المنتظرة في استاد سانتياغو برنابيو.

وصرّح فيرنانديز: "لقد أخبرنا لامبارد بأنه ظفر بدوري أبطال أوروبا في 2012، وذكر بأن ذلك تزامن مع مروره بأسوأ فترة له في تشيلسي".

ويقول التاريخ بأن تشيلسي كان متراجعاً أيضاً في موسم 2011-2012، إلا أن روبيرتو دي ماتيو مدربه المؤقت آنذاك، استطاع قيادته لتحقيق المفاجئة، وتحقيق أول لقبٍ له على صعيد دوري أبطال أوروبا، وكان لامبارد لا يزال نجماً في خط وسط تشيلسي آنذاك، وساهم بشكلٍ كبيرٍ في ظفره باللقب.

وأضاف فيرنانديز في التصريحات المقتضبة التي نقلتها عنه صحيفة "ذا جارديان" البريطانية: "فرانك لامبارد تحدّث إلى المجموعة قليلاً، وأخبرنا بأن نبقي رؤوسنا مرفوعة، فتشيلسي نادٍ صاحب تاريخ عظيم".

واعتبر صاحب القميص رقم 5 بأن قصة تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا في 2012 تمثّل نموذجاً رائعاً له ولرفاقه.

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