غوارديولا بعد ثلاثية بايرن ميونخ: كبرت 10 سنوات في هذه الليلة

المصدر: البيان

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اعترف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بصعوبة الموقعة التي جمعته ببايرن ميونخ الألماني في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

واستطاع مانشستر سيتي أن يضع قدماً في الدور المقبل، إذ تفوق بنتيجة 3-0 في استاد الاتحاد قبل تجدد اللقاء في استاد أليانز أرينا.

وكشف غوارديولا بعد صافرة النهاية: "لم يكن انتصاراً مريحاً، أنا مدمرٌ على الصعيد العاطفي، لقد كبرت 10 سنوات في هذه الليلة".

وأوضح المدرب الإسباني: "لقد كانت مباراةً مباراةً قريبةً على مدار 60 دقيقةً، في بعض الأحيان كانوا أفضل منا، وثمة فرق حققت الانتصارات دون أن تسنح لها فرص بقدر تلك التي سنحت لبايرن ميونخ في هذه المباراة".

وأكمل غوارديولا: "بايرن ميونخ مبهرين، وعلى المستوى الأوروبي فهم مميزين، عليك تقديم مباراتين جيدتان جداً لإقصائهم، وليس واحدة فحسب، أعرف بالضبط ما الذي يتعين علينا فعله هناك في قمة الإياب، إذا لم تؤدي بشكلٍ ممتازٍ فسيتمكنون من تسجيل هدفٍ ضدك، هدفين، ثلاثة".

وفي التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تطرّق غوارديولا إلى إيرلنج هالاند، والذي سجل الهدف الثالث والأخير لمانشستر سيتي، وقال ابن الـ 52 عامًا: "هالاند دائماً ما يكون مصدراً للتهديد، ولكنه لم يكن حاضراً في اللقاء خلال شوطه الأول، ماتياس دي ليخت صخرة دفاع بايرن ميونخ دائماً ما تفوّق عليه في الكرات الطويلة".

واسترسل متحدثاً عن صاحب القميص رقم 9: "حينما بدأ أداء الفريق في التحسن، تحسّن أداء هالاند، إنه ليس هدافاً فحسب، بل قد ساعدنا كثيراً".

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