بعد وصفه بـ «النكدي».. سباليتي يعتذر لغوارديولا

المصدر: البيان

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وضع لوشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، حداً للتوترات الأخيرة بينه وبين بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت الأزمة بين المدربين قد بدأت في أعقاب مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث وصف غوارديولا نابولي بأفضل فريق في أوروبا بعدما استطاع التغلب على آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 0/5 في مجموع المباراتين، ليستحق التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ولكن على الجانب المقابل، فإن سباليتي لم يرحب بالإطراء من مدرب مانشستر سيتي، معتبراً بأنها مجرد خطة للإطاحة بنابولي، ولم تتوقف الحرب الكلامية بين الطرفين، إذ أقدم غوارديولا على الرد، وقام بدوره بوصف سباليتي بـ "الحساس" و "النكدي".

ويبدو بأن سباليتي تراجع عن موقفه السابق، حيث اعتذر خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع فريقه بمواطنه أي سي ميلان.

وافتتح المدرب الإيطالي تصريحاته: "لقد تعلمت الكثير من غوارديولا، بل الجميع قد تعلموا شيئاً من غوارديولا، بالنسبة لي هو مثل يورغن كلوب، روبيرتو دي زيربي، وجميع هؤلاء المدراء الفنيين الرائعين".

ومن المحتمل أن يتقابل نابولي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تخطيا أي سي ميلان وبايرن ميونخ على التوالي، ثم تفوقا أيضاً في موقعتي نصف النهائي.

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