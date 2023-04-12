لامبارد: ريال مدريد المرشح للفوز على تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، أن خصمه ريال مدريد هو الأقرب للفوز في مباراة الليلة، التي ستقام بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "في رأيي ريال مدريد هو المرشح للفوز بالمباراة، لكن ينتظرنا تحدٍ رائع، وسنقدم كل ما لدينا، المستويات ترتفع في هذه المرحلة من المنافسة، في العام الماضي وصل تشيلسي إلى نفس الدور، وقدم ريال مدريد مباراة رائعة تغيرت عندما بدا تشيلسي قوياً".

وأضاف: "المقارنات لا قيمة لها، هناك ضغط على كلا الفريقين، أعتقد علينا أن نفهم قوة ريال مدريد، يجب أن نكون منضبطين، أفهم تهديداتهم جيداً، والطرق التي يتميزوا بها للتسجيل وكيف يتحكمون في المباراة، ولكن علينا إظهار قوتنا، ريال مدريد لديه لاعبين من طراز رفيع، بنزيما ومودريتش وكروس وغيرهم، الريال نادٍ كبير ولديه تاريخ حافل، لكننا نثق فيما سنفعله ضده".

وأردف: "كنت محظوظاً كوني مدرباً في دوري أبطال أوروبا، قبل أسبوع لم أكن أعرف أنني سأكون هنا، إنه لشرف كبير، وتحد مذهل بالنسبة لي".

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