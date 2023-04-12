بعد أزمة التسجيل.. تشيلسي يتواصل مع جافي لضمه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل مسؤولو نادي تشيلسي مع الإسباني جافي لاعب برشلونة، للتفاوض معه حول إمكانية ضمه إلى صفوف البلوز، الصيف المقبل.

وجاءت خطوة تشيلسي بعد الأزمة الأخيرة لجافي التي تمثلت في رفض رابطة الدوري الإسباني تسجيل العقد الجديد للاعب مع برشلونة، ليصبح بموجب عقده القديم متبقي شهور قليلة وينتهي تعاقده مع البرسا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشيلسي تواصل مع جافي للتفاوض معه حول ضمه مجاناً، حال فشل برشلونة في حل أزمة تسجيله، مشيرة إلى أن ممثلي البلوز تقابلوا مع إيفان دي لا بينيا وكيل جافي في إسبانيا خلال الأسابيع الماضية، لتقديم العرض.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي يغري جافي بأهميته في مشروع البلوز إذا انضم لصفوف الفريق خلال أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن تشيلسي يلعب أيضاً بورقة مواطنه المدرب لويس إنريكي، الذي يعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب البلوز الموسم المقبل.

وشددت الصحيفة الإسبانية على إنه من المقرر أن تعقد جلسة جديدة بين الطرفين في الأيام المقبلة، للاتفاق على تفاصيل عقد جافي الجديد مع تشيلسي حال قبوله العرض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز