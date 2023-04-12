أرقام قياسية بالجملة.. هالاند يحطم إنجاز محمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الدولي النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، أرقامًا قياسية بالجملة، بعد هدفه في شباك بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم بينهما أمس الثلاثاء على ملعب الاتحاد، وانتهى بثلاثية نظيفة لصالح السيتزنز.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية، وصل هالاند للهدف 45 في جميع المسابقات، وهو أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق يسجله لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد.

وكسر هالاند إنجاز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الذي أحرز 44 هدفاً موسم 2018/2017، والهولندي رود فان نيستلروي الذي سجل 44 هدفاً أيضاً موسم 2003/2002.

وبات هالاند أول لاعب في التاريخ يسجل 12 هدفاً في 9 مباريات، خلال مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، كما أصبح النجم النرويجي أول لاعب يصل لأكثر من 34 هدفاً بعد أول 26 مباراة له في البطولة الأوروبية، متفوقاً على هاري كين نجم توتنهام الذي أحرز 20 هدفاً خلال نفس العدد من المباريات، وأليساندرو ديل بييرو، والهولندي رود فان نيستلروي الذي أحرز 19 هدفاً في نفس العدد من المباريات.

وساهم هالاند هذا الموسم حتى الآن في 51 هدفاً مع مانشستر سيتي، حيث أحرز 45 هدفاً وصنع 6 أهداف خلال 39 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز