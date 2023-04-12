ريال مدريد يواجه تشيلسي وميلان يلتقي نابولي

المصدر: أبوظبي - وام

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بعد فوزهما باللقب في الموسمين الماضيين تستحوذ المواجهة بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي اليوم في تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على اهتمام كبير، خاصة بعدما أصبح اللقب الأوروبي في قمة أولوياتهما.

ويلتقي الفريقان على استاد «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة، كما يلتقي ميلان ونابولي في التوقيت ذاته خلال مواجهة إيطالية خالصة على استاد «سان سيرو» بمدينة ميلانو في محاولة من كليهما للاقتراب خطوة جيدة من المربع الذهبي لدوري الأبطال هذا الموسم.

في مدريد يواجه ريال مدريد اختباراً إنجليزياً جديداً في رحلة الدفاع عن لقب البطولة، بعدما اجتاز عقبة ليفربول الإنجليزي في دور الـ16 للبطولة، في مواجهة مكررة لنهائي المسابقة الموسم الماضي، ولكن المواجهة الجديدة ستكون مع تشيلسي الذي توج باللقب في موسم 2020 - 2021.

ويتطلع ريال مدريد إلى حسم المواجهة بشكل كبير من خلال مباراة الذهاب غداً خشية انتفاضة تشيلسي على ملعبه إياباً، رغم نجاح ريال مدريد في الفوز على ليفربول ذهاباً 5 ـ 2 في عقر داره بعد تقدم ليفربول بهدفين مبكرين في المباراة.وفي مدينة ميلانو سيكون ميلان على موعد مع اختبار صعب في مواجهة نابولي متصدر الدوري الإيطالي حالياً.

وكان ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، وصاحب الخبرة الكبيرة بدوري الأبطال الأوروبي، باغت نابولي قبل أيام قليلة بالفوز الكبير عليه 4 - 0 في عقر داره ليعرقل الانطلاقة المميزة لنابولي في المسابقة المحلية هذا الموسم، والتي يقترب من تتويجها بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 1990.

وفيما يتطلع نابولي إلى الوصول في البطولة لأبعد نقطة ممكنة ليحقق النجاح قارياً مثلما حققه محلياً في الموسم الحالي، يأمل ميلان في اجتياز عقبة نابولي ومواصلة المنافسة على اللقب بعدما خرج من البطولات المحلية صفر اليدين هذا الموسم في ظل ابتعاده كثيراً عن منافسة نابولي على صدارة الدوري الإيطالي.

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