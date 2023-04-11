ليفاندوفسكي: ميسي مكانه في برشلونة.. وأتمنى اللعب بجواره الموسم المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، إنه يتمنى مزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف البرسا، خلال الموسم المقبل، في ظل احتمالية عودة ميسي إلى الكامب نو الموسم الجديد، حال عدم تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية: "ميسي ينتمي لبرشلونة وإذا عاد سيكون شيئاً لا يصدق، نحن نعلم أن مكانه هنا في البرسا، لا أعرف ما سيحدث، لكنني آمل أن نلعب معاً في الموسم المقبل".

وأضاف: "نعلم أن برشلونة لم يفز بالليغا في السنوات الأخيرة، ونحن على المسار الصحيح الآن، إذا فزنا باللقب، فهذا سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة، نعمل بكل قوة على تحقيق ذلك".

وأتم ليفا، قائلاً: "لا نفكر في الفارق مع ريال مدريد، علينا فقط الفوز وتسجيل الأهداف وإسعاد الجماهير".

يذكر أن برشلونة يتصدر حالياً جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد وصيفاً برصيد 59 نقطة.

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