قلق داخل باريس.. مبابي يغيب عن التدريبات للإصابة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قلق جماهير ناديه قبل مواجهة لنس المرتقبة، بالجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي، التي ستقام السبت المقبل.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن مبابي لم يشارك في التدريبات الجماعية لباريس اليوم الثلاثاء، بسبب إصابة تعرض لها خلال مواجهة نيس الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك شكوك كبيرة حول لحاقه بمواجهة لنس، حيث لا يزال يخضع لجلسات العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي، قبل أربعة أيام فقط من موعد اللقاء.

واشتكى مبابي من إصابة على مستوى الفخذ بعد مواجهة نيس، وقد يتجه مدرب باريس كريستوف جالتييه لإراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.

وتعتبر مواجهة باريس سان جيرمان أمام لنس مهمة للغاية خاصة أن الأخير هو وصيف الدوري الفرنسي، وحال فوز البي سي جي بهذا اللقاء سيوسع الفارق إلى 9 نقاط، فيما لو خسر سيتقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاط فقط، إذ يتصدر باريس حالياً برصيد 69 نقطة فيما يأتي لنس في الوصافة بـ 63 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز