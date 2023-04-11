فولفسبورغ الألماني يعلن رحيل عمر مرموش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي فولفسبورغ الألماني، رحيل الدولي المصري عمر مرموش عن صفوفه بشكل رسمي، بسبب عدم توصل الطرفين لاتفاق حول تجديد التعاقد الذي ينتهي 30 يونيو المقبل.

وقال نادي فولفسبورغ في بيان رسمي إن مرموش سيغادر الفريق الألماني بعد مسيرة استمرت 6 سنوات.

ووجه فولفسبورغ الشكر لمرموش على التزامه الكبير متمنياً التوفيق له في مسيرته الاحترافية.

ورد مرموش على بيان فولفسبورغ، قائلاً: "لقد قضيت وقتاً ممتعاً في فولفسبورغ، وأود أن أشكر المسؤولين على إعطائي الفرصة لمواصلة التطور، وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوة أخرى".

وأتم: "سأقدم كل شيء حتى نهاية الموسم لتحقيق أهدافنا مع الفريق".

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