ماذا يحتاج برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني؟

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

برغم تعادله السلبي مع جيرونا وإهدار نقطتين ثمينتين على ملعبه، اقترب برشلونة خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الإسباني بتعزيز صدارته لجدول المسابقة مستفيداً من هزيمة منافسه المباشرة ريال مدريد بالجولة نفسها.

وكان ريال مدريد حامل اللقب خسر 2-3 أمام فياريال ليمنح برشلونة فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى 15 نقطة في الصدارة، ولكن برشلونة رفض الحصول على الهدية كاملة واكتفى بالتعادل مع جيرونا ليوسع الفارق إلى 13 نقطة قبل آخر 10 جولات من نهاية المسابقة.

وكان المكسب الكبير لبرشلونة في مباراة جيرونا هو استعادة بعض اتزانه سريعا بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 أمام ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي.

كما قطع برشلونة خطوة جديدة على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني، حيث أصبح بحاجة إلى 18 نقطة فقط من المباريات المتبقية له في المسابقة هذا الموسم.

وبهذا، أصبح برشلونة بحاجة للفوز في 6 من المباريات الـ 10 المتبقية له في المسابقة ليحسم اللقب بغض النظر عن نتائج المنافسين، وقد يحتاج لعدد أقل من الانتصارات حال تعثر منافسه المباشر ريال مدريد في المباريات المقبلة.

ويخوض برشلونة 4 مباريات أخرى في البطولة خلال الشهر الحالي حيث يحل ضيفا على خيتافي ورايو فاليكانو في 16 و26 أبريل ويستضيف أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في 23 و30 من الشهر نفسه.

وتعتبر المباراة أمام أتلتيكو الاختبار الأصعب لبرشلونة في هذه المباريات الـ 4، على الأقل من الناحية النظرية.

وتمثل المباريات العشرة المتبقية تحديا كبيرا بالنسبة لبرشلونة، حيث يستطيع من خلالها تحقيق أكثر من رقم قياسي مهم وتاريخي، وفي مقدمتها عدد النقاط التي يحصدها أي فريق في موسم واحد بالدوري الإسباني، والذي يبلغ حاليا 100 نقطة حققها ريال مدريد في موسم 2-11-2012 وكررها برشلونة في موسم 2012-2013، وحصد برشلونة حتى الآن 72 نقطة ويمكنه معادلة وتحطيم هذا الرقم إذا حصد 28 أو 30 نقطة من 30 نقطة متاحة في المباريات الـ 10 المتبقية.

وإذا نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات الـ 10 المتبقية، سيحقق رقما قياسيا آخر يتعلق بعدد الانتصارات في موسم واحد بالدوري والمسجل باسم الريال وبرشلونة برصيد 32 انتصارا لكل منهما.

كما يعول برشلونة على سجله الدفاعي المتميز في الدوري هذا الموسم لتحقيق رقم قياسي آخر يتعلق بأقل عدد من الأهداف تهتز به شباك أي فريق في الدوري خلال موسم واحد به 38 جولة.

ويقتسم ديبوريفو لا كورونا (بموسم 1993-1994) وأتلتيكو مدريد (2015-2016) هذا الرقم القياسي سويا برصيد 18 هدفا في شباك كل منهما، ولكن شباك برشلونة اهتزت حتى الآن 9 مرات فقط في 28 مباراة بالموسم ويمكن للفريق تحطيم الرقم القياسي من خلال الحفاظ على نفس المتوسط في المباريات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز