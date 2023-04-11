بسبب هوس كلوب.. ليفربول يغري ريال مدريد بمبلغ كبير لضم تشواميني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى ليفربول لضم الفرنسي أوريلين تشواميني نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بطلب من الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ليفربول يتمسك بالتعاقد مع تشواميني، برغبة من كلوب لتدعيم خط وسط الريدز خاصة بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه ارتكاز ليفربول خلال الموسم الجاري، مشيرة إلى أن اهتمام كلوب بإتمام هذه الصفقة وصل إلى حد الهوس.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة ليفربول تضع تشواميني هدفاً أساسياً لضمه في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن الريدز يفضل إتمام صفقة تشواميني عن جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند.

وشددت الصحيفة، على أن ليفربول لديه الاستعداد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني، بهدف إغراء ريال مدريد لبيع تشواميني الذي لا يشارك أساسياً مع المرينغي.

يذكر أن تشواميني شارك في 5 مباريات فقط أساسياً رفقة ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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