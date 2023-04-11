خليفة ميسي.. ريال مدريد يستهدف صفقة أرجنتينية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستهدف مسؤولو نادي ريال مدريد، ضم موهبة أرجنتينية في الفترة المقبلة، بهدف ضخ دماء جديدة داخل الميرنغي، وتعزيز صفوفه بلاعبين شباب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد يسعى لضم الأرجنتيني كلاوديو إتشيفري لاعب نادي ريفر بليت، صاحب الـ 17 عامًا.

وأكدت الصحيفة، أن كلاوديو إتشيفري يلقب في الأرجنتين بميسي الجديد أو خليفة ميسي، نظراً لما يقدمه اللاعب الشاب من مستويات مميزة مع ناديه ريفر بليت.

وأضافت الصحيفة أن هناك شرط جزائي في عقد كلاوديو إتشيفري مع ريفر بليت، بقيمة 25 مليون يورو، مشيرة إلى أن الفريق الأرجنتيني يسعى لتمديد عقده بهدف رفع سعره، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي بضمه بخلاف ريال مدريد، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وشددت الصحيفة الإسبانية، على أن هذه الأندية أرسلت فرق كشافة لمتابعة كلاوديو إتشيفري على أرض الواقع، وإبداء رأيها حول إتمام الصفقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز