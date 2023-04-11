ينافس باريس سان جيرمان.. توتنهام يدخل سباق التعاقد مع زياش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل نادي توتنهام، سباق التعاقد مع حكيم زياش نجم تشيلسي، حيث وضع السبيرز الدولي المغربي هدفاً رئيسياً لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توتنهام يهتم بضم زياش في الميركاتو المقبل، رغم عدم استقراره بعد على المدرب الجديد الذي سيخلف الإيطالي أنطونيو كونتي، مشيرة إلى أن مسؤولي السبيرز على دراية بالمنافسة القوية مع العديد من أندية أوروبا التي تسعى للظفر بخدمات زياش، على رأسها باريس سان جيرمان.

ويهتم باريس بالتعاقد مع زياش في الصيف المقبل، بعدما فشلت المفاوضات العام الماضي، في الوقت الذي وضع تشيلسي زياش ضمن قائمة اللاعبين المقرر رحيلهم عقب نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن زياش يلازم دكة تشيلسي منذ فترة طويلة، سواء تحت قيادة غراهام بوتر أو توماس توخيل أو المدرب الجديد فرانك لامبارد، الذي لم يضم اللاعب لقائمة البلوز في المباراة التي قادها حتى الآن أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، وانتهت لصالح الأخير 0/1.

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