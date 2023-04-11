تشافي: ميسي يقترب من العودة لبرشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يقترب من العودة إلى صفوف النادي الكتالوني من جديد، في ظل عدم توصله لاتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان، حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها إذاعة "كوبي" الإسبانية، إن الحالة المزاجية لجماهير برشلونة إيجابية للغاية بشأن ميسي، وكذلك اللاعب نفسه متحمس للعودة إلى البرسا مرة أخرى.

وأتم تشافي، قائلاً: "دعونا نرى ما سيحدث".

وشهدت مباراة برشلونة ضد جيرونا، أمس الإثنين، في الدوري الإسباني، هتافات قوية من جماهير البارسا لميسي في الدقيقة 10، لمطالبة بعودة النجم الأرجنتيني وإنهاء مسيرته الكروية في الكامب نو.

وكانت تقارير عالمية أشارت إلى أن برشلونة يجد منافسة قوية مع الهلال السعودي، الذي يرغب هو الآخر في الحصول على توقيع ميسي وإتمام الصفقة، على طريقة غريمه النصر الذي وقع مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف، في يناير الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز