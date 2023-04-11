ريال مدريد يصدم أسينسيو بشأن التجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض مسؤولو ريال مدريد طلب ماركو أسينسيو مهاجم الميرنغي، بشأن زيادة راتبه السنوي، نظير تجديد عقده مع الريال خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يقوم بتعديل راتب أسينسيو الذي يحصل على 4.5 مليون يورو سنوياً.

وأكدت الصحيفة، أن مسؤولي الريال خيروا أسينسيو بين أمرين، إما البقاء وتجديد عقده بنفس الراتب، أو الرحيل إلى فريق آخر إذا أراد الحصول على راتب أعلى.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن أسينسيو ووكيله سيتخذان القرار النهائي بشأن التجديد من عدمه خلال الأيام المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي، غداً الأربعاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على إستاد ستامفورد بريدج معقل البلوز.

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