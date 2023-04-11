أنشيلوتي: مواجهة تشيلسي ليست حاسمة.. وفالفيردي سيقدم كل شيء

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن مواجهة الميرنغي مع تشيلسي، غداً الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليست حاسمة، مشيراً إلى أن نجم الريال فالفيردي متحمس للمباراة بشكل كبير.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مواجهة تشيلسي 180 دقيقة، لقاء الغد ليس حاسماً، لكنه من الممكن أن يمنحنا ميزة التعامل مع مباراة الإياب بشكل أفضل، الفريق متحمس ونريد خوض ليلة سحرية أخرى على البرنابيو".

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا المحتمل ضد ميلان الإيطالي وتوقع رؤية مالديني في النهائي، قال كارلو: "اسطنبول ليست ذكرى جيدة لي ولمالديني، إنه رجل رائع، إذا استطعنا رؤية بعضنا البعض في النهائي فسيكون ذلك جيداً".

وأكد مدرب الريال أن نجم الفريق فالفيردي جاهز لمواجهة تشيلسي، حيث قال: "فالفيردي رأيته اليوم متحمس، نعرفه جيداً لديه صفات إنسانية غير عادية، لا أريد التحدث عما حدث (مشكلة لاعب فياريال)، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنه غداً سيقدم كل شيء كما هو الحال دائماً".

وتابع: "تشيلسي فريق كبير تراجع بعض الشيء مؤخراً، البلوز به لاعبين على مستوى عال للغاية، بالنسبة للامبارد يعرف جيداً ما يحدث وكيفية الاستعداد لهذا النوع من المباريات، أعتقد أنه سيقدم أداء جيداً مع تشيلسي، حزين بالطبع على تشيلسي، قضيت وقتاً رائعاً هناك أنا من مشجعي البلوز، ولن أعود لتدريب الفريق آمل أن يقوم لامبارد بعمل رائع معهم".

وحول فينيسيوس جونيور، قال أنشيلوتي: "إنه مصدر إلهام لا يمكن إيقافه، في بعض الأحيان يتم إيقافه لكنه يستمر ولا يتوقف لديه استمرارية كبيرة، يفعل ذلك كل يوم خلال التدريبات بشكل مستمر وهو لاعب ذو مستقبل كبير".

ويرى أنشيلوتي أن إبداء سعادته بالتكهنات التي تشير إلى اقترابه من تدريب منتخب البرازيل أو تشيلسي، تقلل من احترامه لريال مدريد.

ويمتد عقد أنشيلوتي مع الريال لموسم أخر لكن ذلك لم يمنع ترشيحه لتدريب المنتخب البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الأسابيع الأخيرة، وقال المدرب الإيطالي لمحطة "راديو راي 1" الإذاعية: "لدي عقد حتى 30 يونيو 2024 وأود احترامه".

وقضى أنشيلوتي موسمين من قبل مع تشيلسي وقاده لثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد في موسم 2009 /2010، وعاد أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد في 2021 وقاده للقب الدوري الإسباني في موسمه الأول ثم توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

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