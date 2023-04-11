روديجر: التزم بشهر رمضان وأصلي 5 مرات يومياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، عن مدى التزامه في شهر رمضان المبارك، كونه لاعب مسلم.

وقال روديجر في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا آكل أو أشرب أي شيء، أنا ملتزم، الأمر ليس سهلاً، لكن العقلية واحدة من الأسلحة التي أمتلكها، والالتزام في شهر رمضان ليس مشكلة بالنسبة لي".

وعن مدى تأثير شهر رمضان على تيرة لاعبي كرة القدم، قال روديجر: "لا ليس أنا، أنا معتاد على ذلك، وأصلي في اليوم خمس مرات"، وكتبت صحيفة "ماركا" أنه تم إيقاف إجراء الحوار مع روديجر مؤقتاً، حتى يؤدي اللاعب صلاة العصر.

وحذر روديجر لاعبي ريال مدريد من مواجهة تشيلسي بدوري الأبطال، حيث قال: "البلوز فريق قوي، وغير متوقعين، ولديهم الكثير من الموهبة"، وأشاد روديجر بأجواء بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنغي، حيث قال: "شيء لم أعتد عليه من قبل، المدهش أن الأمر طبيعي بالنسبة لزملائي، في دوري أبطال أوروبا يمكنك أن ترى الخوف في عيون الخصوم على البرنابيو".

وعما إذا كان يريد الاستمرار داخل صفوف ريال مدريد، قال روديجر: "نعم بالتأكيد".

يذكر أن ريال مدريد سيستضيف تشيلسي، غداً الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يقام لقاء العودة يوم 18 أبريل الجاري، على ستامفورد بريدج معقل البلوز.

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