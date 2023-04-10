عقوبة جنائية.. الكشف عن موقف فالفيردي بعد بلاغ لاعب فياريال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية موقف الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، بعدما تقدم لاعب فياريال ألكس باينا، بشكوى رسمية ضده، بداعي التعدي عليه بلكمه في الوجه بعد مباراتهما بالدوري الإسباني.

وبحسب تقارير صحفية، فإن فالفيردي انتظر ألكس باينا في موقف الحافلات بمحيط ملعب سانتياغو برنابيو، ووجه ضربة له، بسبب تحدثه عن نجله ومخاوف شريكته من الإجهاض.

وتوجه بعدها ألكس باينا لقسم الشرطة، وتقدم ببلاغ رسمي ضد فالفيردي، ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فالفيردي لن يتعرض لأي عقوبة رياضية لأن الشكوى ليست لرابطة الليغا أو المسؤولين عن المسابقة.

وأضافت الصحيفة أن العقوبة من المحتمل أن تصل إلى غرامة مالية أو عقوبة جنائية بالإيقاف عن العمل لمدة، سيتم الكشف عنها بعد تحقيقات الشرطة.

ويعد فالفيردي واحداً من أبرز لاعبي ريال مدريد في الآونة الأخيرة، ويعتمد عليه مدرب الريال كارلو أنشيلوتي في العديد من المباريات بشكل أساسي.

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