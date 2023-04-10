بعد اعتدائه على روبرتسون.. إيقاف حكم مباراة ليفربول وأرسنال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرارها بشأن الحكم الذي اعتدى على أندرو روبرتسون لاعب ليفربول خلال مباراة أرسنال الأخيرة، بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وقالت لجنة الحكام في بيان رسمي: "لن تقوم اللجنة بتعيين الحكم في أي مباراة ضمن أي منافسة حتى انتهاء التحقيق معه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في الحادثة التي وقعت بينه وبين مدافع ليفربول أندرو روبرتسون على ملعب أنفيلد".

وبين شوطي المباراة، اقترب روبرتسون من حكم الراية كونستانتين هاتزيداكيس، خلال مغادرة اللاعبين لأرض الملعب، وفي هذه اللحظة ظهر حكم الراية كأنه يرفع ذراعه تجاه لاعب ليفربول، بشكل غاضب، وقال اللاعب أن مساعد الحكم ضربه بمرفقه.

واحتشد لاعبو ليفربول أمام بول تيرني حكم الساحة، للتأكيد على الواقعة قبل أن يغادروا نحو النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

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