تصرف جديد من مبابي يثير غضب مسؤولي باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان غضب مسؤولي ناديه، بتصرف جديد، يؤكد إصراره على الانتقال إلى ريال مدريد قريباً.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، فإن ممثلي مبابي اتصلوا بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عدة مرات خلال الأشهر الماضية، للتواصل معه حول إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي أبلغ بالفعل المقربين منه أنه لا يزال يفكر في ارتداء قميص ريال مدريد، وهو ما ممثل قلقاً لمسؤولي باريس سان جيرمان، في ظل انتهاء عقده مع البي سي جي في صيف 2024.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت إلى أن الريال لن يفكر في التعاقد مع مبابي إلا لو كانت هي رغبة اللاعب نفسه، ويقدم بعض الدلائل التي تؤكد تمسكه بالانتقال إلى الميرنغي بعدما جدد عقده مع باريس، وغير رأيه بشأن الانتقال إلى صفوف الريال في الصيف الماضي.

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