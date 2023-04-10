أول إدارة للميرنغي في دوري الأبطال.. الكشف عن حكم مواجهة ريال مدريد وتشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الحكم المكلف بإدارة مباراة ريال مدريد وتشيلسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي على معقل الميرنغي سانتياغو برنابيو، الأربعاء المقبل 12 أبريل، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وفي بيان رسمي، أكد "يويفا" أن الفرنسي فرانسوا ليتكسير سيدير مباراة ريال مدريد وتشيلسي، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يدير فيها الفرنسي مباراة للميرنغي في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب البلوز ستامفورد بريدج، 18 أبريل الجاري، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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