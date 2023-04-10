منها مباراة مصيرية.. مباريات أرسنال المتبقية في الدوري الإنجليزي

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مازال الصراع على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مشتعلاً، بين أرسنال ومانشستر سيتي (صاحب لقب النسخة الأخيرة)، بعدما تعادل الجانرز مع ليفربول 2/2، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر البريميرليغ.

ورغم التعادل، إلا أن أرسنال مازال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، جمعها من 30 مباراة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة الذي لعب 29 لقاء حتى الآن.

ويتبقى لأرسنال 8 مباريات على نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، منها مباراة مصيرية مع منافسه على اللقب مانشستر سيتي في الجولة 33، على ملعب الأخير.

المباريات المتبقية لأرسنال في الدوري الإنجليزي

وست هام × أرسنال

16 أبريل 2023

أرسنال × ساوثهامبتون

21 أبريل 2023

مانشستر سيتي × أرسنال

26 أبريل 2023

أرسنال × تشيلسي

29 أبريل 2023

نيوكاسل × أرسنال

7 مايو 2023

أرسنال × برايتون

14 مايو 2023

نوتينغهام × أرسنال

20 مايو 2023

أرسنال ×وولفرهامبتون

28 مايو 2023