أول ألقابه بعد العودة.. مارسيلو يقود فلومينينسي لحصد كأس كاريوكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد النجم البرازيلي مارسيلو فريقه فلومينينسي، للفوز بلقب كأس كاريوكا للموسم الحالي، بعد اكتساح نظيره فلامنغو، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على إستاد الماراكانا.

وافتتح مارسيلو التهديف لصالح فلومينينسي في الدقيقة 30، ثم أضاف خيرمان كانو هدفين، وألكسندر هدف، فيما سجل أيرتون لوكاس هدف فلامنغو الوحيد في الوقت الإضافي.

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 33 لقباً لكاريوكا البطولة الإقليمية لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاءت بطولة كاريوكا لتكون الأولى لمارسيلو منذ عودته إلى البرازيل، بعدما أنهي تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني فبراير الماضي.

أول ألقابه بعد العودة.. مارسيلو يقود فلومينينسي لحصد كأس كاريوكاhttps://t.co/oVrePB2Wcqpic.twitter.com/HFoHjzYsc2 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 10, 2023

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز