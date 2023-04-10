7 ركلات مهدرة في مسيرته.. تاريخ صلاح مع تسديد ركلات الجزاء

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أنه سيتحدث مع نجم الريدز محمد صلاح، عن إمكانية استبعاده من تسديد ركلات الجزاء في المباريات المقبلة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "رأيت ركلة الجزاء فقط بعد المباراة، وتفاعلت مع رد فعل الجمهور أثناء تسديدها، وعلمت أنها ضاعت بسبب أن القليل من الجماهير اعتقدت أنها دخلت الشباك".

وواصل عن إمكانية استبعاد صلاح من تسديد ركلات الجزاء: "سأتحدث عن هذا الأمر معه، لكن ليس الآن بالتأكيد".

وكان ليفربول استضاف أرسنال، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2، وأهدر صلاح ركلة جزاء لصالح الريدز كانت من الممكن أن تمنح ليفربول نتيجة التعادل في وقت مبكر من اللقاء، وبالتالي زيادة احتمالية الانتصار.

تاريخ محمد صلاح مع ركلات الجزاء

- رابع ركلة جزاء مهدرة في تاريخ صلاح بالدوري الإنجليزي من أصل 22

- أهدر صلاح ركلتين في مباراتين متتاليتين موسم 2023/2022 أمام بورنموث ثم أرسنال

- سدد صلاح ركلة جزاء خارج الخشبات الثلاثة لثاني مرة في مسيرته بالدوري الإنجليزي

- إجمالي الركلات المسددة لصلاح 37 في مسيرته مع منتخب مصر والأندية، أهدر منها 7 (2 مع منتخب مصر و5 مع ليفربول)، بنسبة نجاح 81%

- أكثر فريق سجل ضده صلاح كان ليدز يونايتد (4 ركلات)

- أكثر فريق أهدر ضده صلاح كان منتخب النيجر (ركلتين في نفس المباراة)

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