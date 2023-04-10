«خابا» لاعب العربي الكويتي مطلوب في المغرب

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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دخل اللاعب حمزة خابا لاعب الرجاء المغربي، والمعار من النادي العربي الكويتي، حسابات أكثر من نادٍ مغربي، منهم الوداد والجيش الملكي ونهضة بركان، بالإضافة إلى الأندية المصرية، الزمالك وسموحة، إلى جانب رغبة الرجاء في تفعيل بند الشراء له خلال الفترة المقبلة، بعدما تألق اللاعب خلال منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، وقدم فيها أداء متميزاً، ساهم في تأهل فريقه إلى دور الـ 8 للبطولة الأقوى أفريقيا، لمقابلة الأهلي المصري.

كما أحرز 5 أهداف من أصل 13 هدفاً سجلها فريقه في الأدوار السابقة، منحت الفريق صدارة المجموعة الأولى في دور المجموعات.بالإضافة إلى وجوده في قائمة الأفضل من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي أعلن عن وجود «خابا» ضمن تشكيلة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.وجاء انتقال خابا إلى العربي الكويتي، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع أولمبيك آسفي، ولكن اللاعب فضل الوجود في المغرب، وهو ما جعل العربي الكويتي يوافق على إعارته للرجاء، على أن يعود لتفعيل تعاقده، والانضمام لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

موقف

على جانب آخر، لم يحدد العربي موقفه من اللاعب، وينتظر انتهاء الموسم للحصول على رأي المدرب والجهاز الفني بوجود رغبة بعودة «خابا» إلى صفوف الفريق، أم تجديد الإعارة للاستفادة المادية، أو بيعه، كون النادي يمتلك بطاقته الدولية، وهو صاحب الحق في تحديد وجهته.

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