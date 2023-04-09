كريستال بالاس يعاقب ليدز بخماسية في عقر داره بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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حقق كريستال بالاس انتصاره الأكبر في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي، بعدما اكتسح مضيفه ليدز يونايتد 5 / 1، اليوم الأحد، في المرحلة الـ30 للمسابقة.

وارتفع رصيد كريستال بالاس، الذي اقتنص فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، ليواصل الزحف نحو المنطقة الدافئة بجدول ترتيب المسابقة العريقة.

في المقابل، توقف رصيد ليدز، الذي تكبد خسارته الـ15 في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و8 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط.

وتقدم ليدز بهدف حمل توقيع باتريك بامفورد في الدقيقة 21، ليعاقب كريستال بالاس منافسه على تقدمه في النتيجة، ويرد بخمسة أهداف دفعة واحدة.

وأحرز مارك جويهي هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز جوردان أيو ،وإيبيريشي إيز، وأودسون إدوارد ثلاثة أهداف أخرى لكريستال بالاس في الدقائق 53 و55 و69.

وعاد أيو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الخامس لكريستال بالاس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77، مختتما به مهرجان أهداف فريقه في اللقاء.

وكان أكبر فوز حققه كريستال في البطولة هذا الموسم قبل هذا الانتصار، في أغسطس الماضي، حينما تغلب 3 / 1 على ضيفه أستون فيلا في المرحلة الثالثة للمسابقة.

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