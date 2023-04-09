باستثناء نابولي وبايرن و"سيتي".. النتائج السلبية تزعج كبار أوروبا

المصدر: وام

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باستثناء بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ونابولي، ضربت النتائج السلبية فرق الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل خوض السباق منتصف هذا الأسبوع على بطاقات التأهل للدور نصف النهائي.

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي مع انتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، وميلان الإيطالي مع نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وعلى عكس تطلعات هذا الفرق، لم تكن نتائجها في بطولات الدوري المحلية مطلع هذا الأسبوع بالمستوى المطمئن؛ حيث حققت 3 فرق منها فقط الفوز فيما خسرت 3 فرق وتعادل فريقان.

وأكد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ استعدادهما القوي للمباراة المرتقبة بينهما، من خلال انتصار مهم ومميز لكل منهما في الدوري المحلي أمس السبت.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه ساوثهامبتون 4-1 ليكون الانتصار الخامس على التوالي للفريق في المسابقة ويواصل سباق الصدارة مع أرسنال.

وفي المقابل، انتزع بايرن ميونخ فوزا مهما على مضيفه فرايبورج بهدف نظيف، ليؤكد بايرن تخلصه سريعا من آثار الخروج المبكر أمام نفس الفريق من كأس ألمانيا.

وكان بايرن خسر 1-2 على ملعبه منتصف الأسبوع الماضي أمام فرايبورج بالذات في ربع نهائي الكأس.

وخاضت فرق إيطاليا المشاركة في ربع نهائي دوري الأبطال، ميلان وانتر ميلان ونابولي، مبارياتها بالدوري الإيطالي أمس الأول الجمعة.

وفيما استعاد نابولي اتزانه بانتصار جديد، كان التعادل هو النتيجة التي خرج بها قطبا مدينة ميلانو من هذه الجولة بالدوري المحلي.

وفاز نابولي على مضيفه ليتشي 2-1 ليستعيد اتزانه سريعا بعد الخسارة 0-4 أمام ميلان في الجولة السابقة، واستعد نابولي بهذا لمباراته المرتقبة أمام ميلان بالذات في ربع النهائي الأوروبي.

وفي المقابل، تعادل ميلان سلبيا أمام إمبولي، كما تعادل انتر ميلان مع مضيفه ساليرنتانا قبل المواجهة المرتقبة لانتر مع بنفيكا في ربع النهائي الأوروبي.

ولم يكن بنفيكا أفضل حالا من انتر في استعداداته لهذه المواجهة حيث خسر الفريق أمام ضيفه وجاره ومنافسه العنيد بورتو 1-2 في قمة الدوري البرتغالي ليتقلص الفارق الذي يتقدم به بنفيكا على بورتو في صدارة جدول المسابقة إلى 7 نقاط.

وكانت الهزيمة في الدوري المحلي مطلع هذا الأسبوع هي مصير طرفي المباراة الأخرى بربع النهائي الأوروبي، ريال مدريد وتشيلسي؛ حيث خسر الأول 2-3 أمام ضيفا فياريال بالدوري الإسباني وابتعد خطوة جديدة عن سباق الصدارة مع برشلونة.

وخسر تشيلسي أمام مضيفه وولفرهامبتون 0-1 برغم تغيير الإدارة الفني لتشيلسي بإقالة جراهام بوتر وتعيين فرانك لامبارد مدرب مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

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