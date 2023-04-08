السيتي يكتسح ساوثهامبتون برباعية ويواصل مطاردة أرسنال على الصدارة

المصدر: وكالات

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اكتسح مانشستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون 4 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر و الذي يواجه ليفربول غدا الأحد، علما بان سيتي لديه مباراة مؤجلة، حيث خاض 29 مباراة، فيما سيلعب أرسنال غدا مباراته رقم 30.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وتقدم سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق إيرلنج هالاند، قبل أن يضيف جاك جريليش الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 68 سجل هالاند الهدف الثاني له والثالث للسيتي بضربة مقصية رائعة، قبل أن يسجل سيكو مارا هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 76 اختتم البديل جوليان ألفاريز رباعية سيتي بهدف من ضربة جزاء.

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