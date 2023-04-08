بثنائية في مرمى إيفرتون..مانشستر يونايتد يستعيد المركز الثالث

المصدر: وكالات

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منح سكوت مكتوميناي وزميله أنتوني مارسيال مانشستر يونايتد فوزا مستحقا 2-صفر على ضيفه إيفرتون ليتقدم صاحب الأرض على نيوكاسل يونايتد ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ودخل فريق المدرب إريك تن هاج في قلب الصراع لإنهاء الموسم في المربع الذهبي حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة من 29 مباراة، متقدما بثلاث نقاط على نيوكاسل، الذي لديه مباراة مؤجلة، وست نقاط عن توتنهام هوتسبير قبل أن يلعب الفريقان في وقت لاحق اليوم.

وتجمد رصيد فريق المدرب شون دايك، الذي يكافح لتجنب الهبوط، عند 27 نقطة في المركز 16 وبفارق الأهداف عن منطقة الهبوط، ويتساوى في رصيد النقاط مع نوتنجهام فورست بالمركز 17 وبورنموث بالمركز 18.

وقال هاري مجواير قائد يونايتد لمحطة (بي.تي سبورت) "لقد قدمنا أداء رائعا، ونحن كنا نشعر بالإحباط بسبب التقدم 1-صفر فقط (في الشوط الأول). كان يجب أن نحسم المباراة مبكرا".

وأضاف "بدأنا بكل قوة ولعبنا بشراسة وصنعنا الفرصة تلو الفرصة، وأعتقد أننا كنا نستحق تسجيل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أهداف".

وضغط يونايتد على جوردان بيكفورد حارس الضيوف مبكرا في ملعب أولد ترافورد المشمس وسيطر على نصف ملعب إيفرتون أغلب الوقت.

وكان بوسع يونايتد أن يتقدم بهدف بعد مرور 12 دقيقة حيث سدد أنتوني كرة قوية ردت من القائم إلى آرون وان-بيساكا الذي أهدر فرصة التسجيل من مدى قريب وسدد خارج المرمى.

هدف مكتوميناي

أثمر الضغط أخيرا في الدقيقة 36 عندما أرسل جيدون سانشو تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى مكتوميناي ليسدد الكرة في الشباك من مدى قريب.

واقترب برونو فرنانديز من إضافة الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 76 لكن بيكفورد أخرج الكرة فوق المرمى.

وصنع ماركوس راشفورد، الذي أتيحت له العديد من الفرص في مباراته رقم 350 مع يونايتد في كافة المسابقات، هدف مارسيال في الدقيقة 71 بتمريرة عرضية وصلت المهاجم الفرنسي الذي شارك في الشوط الثاني ليجد نفسه في وضع انفراد ويضع الكرة بسهولة في المرمى.

وغاب عن يونايتد كاسيميرو، الذي أنهى الإيقاف لأربع مباريات اليوم، لكن زميله كريستيان إريكسن لاعب الوسط عاد للفريق بعد تعافيه من إصابة في الكاحل عندما شارك بديلا في الدقيقة 77 في أول ظهور له منذ 28 يناير كانون الثاني الماضي.

وكان إيفرتون قد فاز مرة واحدة خارج أرضه هذا الموسم في بداية أكتوبر أمام ساوثامبتون، لكن نتائجه تحسنت في الفترة الأخيرة وتعادل على أرضه مع توتنهام هوتسبير يوم الإثنين الماضي.

ومنذ تعيين دايك في يناير، خسر إيفرتون أربع مرات فقط في آخر عشر مباريات، وفاز خلال تلك الفترة على أرسنال المتصدر.

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