قرعة كأس آسيا 11 مايو بالدوحة

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة قرعة كأس آسيا 2023 بقطر، يوم 11 مايو المقبل، في العاصمة الدوحة، وذلك عقب الإعلان عن التصنيف الجديد للمنتخبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحل منتخب الإمارات الوطني في المستوى الثاني من التصنيف، مع منتخبات كل من العراق بطل نسخة عام 2007، وعُمان، وأوزبكستان التي بلغت قبل نهائي نسخة عام 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

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