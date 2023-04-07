بايرن ودورتموند يتطلعان لاستعادة الاتزان عبر الدوري بعد الخروج من كأس ألمانيا

المصدر: وام

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يتطلع كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند إلى الخروج سريعا من أجواء الإخفاق الذي واجههما في بطولة كأس ألمانيا، عندما يخوضا فعاليات الجولة الـ27 من الدوري الألماني لكرة القدم غدا السبت.

ولكن كل فريق يحتاج إلى اجتياز اختبار صعب من الناحيتين الفنية والمعنوية لاستعادة نغمة الانتصارات عبر بطولة الدوري.

وبعد فوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند 4-2 في قمة الجولة الـ26 من الدوري الألماني، واستعادة بايرن صدارة جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام دورتموند، تعرض كل منهما للخروج المبكر من دور الثمانية بكأس ألمانيا، بهزيمة بايرن ميونخ أمام فرايبورج 1-2 وبوروسيا دورتموند أمام لايبزج 0-2.

ومع استئناف رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري، سيحل بايرن ميونخ ضيفا على فرايبورج نفسه، ما يضاعف من قوة التحدي والمنافسة في المباراة، التي تأتي بعد أيام قليلة من فوز تاريخي لفرايبورج على بايرن ميونخ، حيث كان الفوز على بايرن في الكأس منتصف هذا الأسبوع هو الأول على الإطلاق في 24 مباراة خاضها فرايبورج على ملعب بايرن.

والآن، يحتاج بايرن للرد على فرايبورج في عقر داره وانتزاع النقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة، علما بأن فرايبورج يحتل المركز الرابع في المسابقة برصيد 47 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ.

وفي الوقت نفسه، يخوض بوروسيا دورتموند تحديا صعبا للغاية على ملعبه في مواجهة يونيون برلين صاحب المركز الثالث.

وتمثل المباراة فرصة أمام بوروسيا دورتموند للخروج من كبوته بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري والكأس، ولكنه سيواجه اختبارا صعبا أمام يونيون برلين، الذي يستطيع انتزاع المركز الثاني حال فاز على دورتموند غدا، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين في الدوري هذا الموسم انتهت لصالح يونيون برلين 2-0.

وبهذا، قد تلعب المباراتان دورا في إعادة ترتيب مراكز المقدمة في جدول المسابقة.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، يلتقي باير ليفركوزن مع إنتراخت فرانكفورت وماينز مع فيردر بريمن وأوجسبورج مع كولن وهيرتا برلين مع لايبزج غدا السبت، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع فولفسبورج وبوخوم مع شتوتجارت وهوفنهايم مع شالكه بعد غد الأحد.

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